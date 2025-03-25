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Dilek İmamoğlu: Annelerin hatırasına saldırmak vicdana sığmaz

Dilek İmamoğlu: Annelerin hatırasına saldırmak vicdana sığmaz

23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Saraçhane’deki protestoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret edilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bir siyasetçinin annesine hakaret edilmesi; bir annenin, kadının bu şekilde siyasete malzeme edilmeye çalışılması asla kabul edilemez." dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterileri dün de devam etti. Saraçhane'deki protestolar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine hakaret edenler oldu. Dilek Kaya İmamoğlu, "Annelerin hatırasına saldırmaya çalışmak hangi vicdana sığar?" diye sorarak kadınlara yönelik her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi.

İmamoğlu sosyal medyaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Bir siyasetçinin annesine hakaret edilmesi; bir annenin, kadının bu şekilde siyasete malzeme edilmeye çalışılması asla kabul edilemez. Annelerin hatırasına saldırmaya çalışmak hangi vicdana sığar?

'BİZ KADINLAR SEVGİ DİLİNİ KULLANACAĞIZ'

Biz bu ülkede annelere, kadınlara, kız çocuklarına gösterilen her türlü şiddetin karşısında durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Vicdanımızdan, barıştan ve sevgiden asla uzaklaşmayacağız. Hangi görüşten, inançtan, kökenden olursak olalım özellikle biz kadınlar sevgi dilini kullanacağız.

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