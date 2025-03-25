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Medipol Mega Hastanesinden astım ve KOAH hastalarına "çöl tozu" uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Medipol Mega Hastanesinden astım ve KOAH hastalarına "çöl tozu" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, özellikle astım ve KOAH başta olmak üzere risk grubundaki bireylerin çöl tozlarına karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

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Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen çöl tozu, hava kalitesini düşürerek solunum yolu hastalıklarını tetikleyebiliyor. Bu durum havanın kalitesinin bozulmasına ve özellikle solunum yolu hastalıklarının artmasına neden oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akkoyunlu, çöl tozlarının organik ve inorganik maddeleri taşıdığı için akciğerlerde birikerek enfeksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini belirtti.

Akkoyunlu, bu tozların, astım, KOAH ve alerji gibi solunum yolu hastalıkları bulunan bireylerde hastalıkları tetikleyebildiğine dikkati çekerek, "Ayrıca, solunum yollarına giren bu maddeler, özellikle hassas kişilerde, akciğerleri olumsuz etkileyebilir ve bazı durumlarda hastaların iyileşmesini zorlaştırabilir. Çöl tozu, akciğerlerdeki dokuya zarar verebilir ve uzun vadede nefes almayı zorlaştıran hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir." ifadelerini kullandı.

İnorganik tozların akciğerlerde yoğun bir şekilde birikmesinin, sadece astım ve KOAH hastalarını değil, aynı zamanda bu rahatsızlıkları olmayan sağlıklı bireyleri de etkileyebildiğine işaret eden Akkoyunlu, çöl tozlarının yoğun bir şekilde solunduğunda akut alerjik reaksiyonlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Akkoyunlu, bu tozların solunmasının akciğerlerde akut hastalıkları tetikleyebileceğini ve intersel akciğer hastalığı gibi daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurgulayarak, bu sebeple çöl tozlarının yoğun olduğu dönemlerde dışarı çıkmak zorunda kalındığında maske takmanın büyük önem taşıdığını anlattı.

Maskenin, havadaki tozların büyük bir kısmını tutarak akciğerlere ulaşmalarını engellediğine değinen Akkoyunlu, "Dışarıda uzun süre kalmak yerine mümkünse kısa süreli yürüyüşler yapmak ve fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir. Hareket etmek daha fazla nefes almamıza neden olur ve dolayısıyla daha fazla tozu akciğerlerimize almış oluruz. Bu önlemler, sağlığımızı korumak için oldukça kritik rol oynar." değerlendirmelerinde bulundu.

"Maskesiz dışarı çıkmamak oldukça önemli"

Akkoyunlu, çöl tozlarının etkisinin ne kadar süreceğini, coğrafi hareketliliğin ve hava koşullarının belirlediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu tozlar, genellikle 3-5 gün süren bir süre zarfında hava kirliliği oluşturur. Ancak, bu süre zarfında yağmur yağarsa, tozlar yere inerek havadaki yoğunluğunu azaltır ve daha temiz bir hava solunur. Yağmur, tozları bir bakıma temizleyerek akciğerlerimizi korur. Ancak, çöl tozunun yoğun olduğu bu dönemde dışarı çıkmak, özellikle astım, KOAH gibi hastalıkları olan kişiler için daha büyük risk taşıyabilir. Bu nedenle, hava raporlarını takip etmek ve çöl tozunun yoğun olduğu dönemlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak ya da en azından maskesiz dışarı çıkmamak oldukça önemlidir. Ayrıca, bu tür dönemlerde, özellikle bronşit gibi akciğer enfeksiyonlarına yatkınlığı olan kişilerin daha fazla dikkat etmesi, solunum yolları ile ilgili sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur."

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