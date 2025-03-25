Türkiye'nin Orta Koridor'daki demir yolu projeleri için ihale ilanına çıkıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi (ETMIC)" için genel ihale ilanına çıkarken bu kapsamda maliyetin İslam Kalkınma Bankası'ndan sağlanan 246 milyon 400 bin avroluk finansmanla karşılanacağı belirtildi.

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Bakanlığa bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan konuya ilişkin genel ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi kapsamında maliyetin karşılanması amacıyla İslam Kalkınma Bankası'ndan 246 milyon 400 bin avro finansman sağlandı. Bu finansmanın bir kısmının mal, yapım işleri, ilgili hizmetler ve danışmanlık hizmetleri ödemelerinde kullanılması planlanıyor.

Projeyle, Türkiye'de güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Aynı zamanda Sivas'ın Divriği ilçesi ile Gürcistan sınırı arasındaki Orta Koridor'da lojistik verimliliğin artırılması, Türkiye'nin ulusal demir yolu ağının dayanıklılığı, bağlantısı ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sözleşmelerin tedariki tüm isteklilere açıktır

İslam Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen sözleşmelerin tedariki, bankanın proje finansmanı kapsamında mal, yapım işleri ve ilgili hizmetlerin satın alınmasına ilişkin kılavuzlar uyarınca gerçekleştirilecek ve tüm uygun isteklilere açık olacak.

Danışmanlık hizmetleri ise bankanın "Proje Finansmanı Kapsamında Danışmanlık Hizmetlerinin Satın Alınmasına İlişkin Kılavuzları" doğrultusunda seçilecek.

Bankanın, "Uluslararası Rekabetçi İhale (ICB)" veya "Uluslararası Rekabetçi İhale-Üye Ülkeler (ICB/MC)" prosedürleri kapsamında ihale edilecek sözleşmeler ve danışmanlık hizmetleri için özel satın alma duyuruları bankanın internet sitesi, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün erişime açık "https://aygm.uab.gov.tr" internet adresi, Türkiye'de ulusal düzeyde yayımlanan gazeteler veya Resmi Gazete'de yayımlanacak.

İlgili proje kapsamında mal, yapım işleri ve danışmanlık hizmetleri sağlamak isteyen uygun firmalar, bireyler veya ilave bilgi talep edenler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçebilecek.