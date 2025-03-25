Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi?

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığı gün, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçiminden çıkan isim oldu. İmamoğlu’nun adayı olup olamayacağı tartışma konusu....

Abone ol

İmamoğlu, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar tutuklandığı dosyadan hüküm giyerse aday olamayacak. Ancak, yargılama süreci bitmezse adaylık önünde engel yok.

Son örnek 2018'den

NTV'de yer alan habere göre bunun son örneği 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanmıştı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu yargılandığı davada hüküm giymediği için Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmıştı.

Diploma kararı

İmamoğlu'nun adaylığı önündeki tek engel hüküm giymek de değil.

İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun diplomasının iptal eden kararının yürütmesinin durdurulması veya o kararın iptali gerekiyor.

Çünkü Anayasa'nın 101. maddesinde, "Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir." maddesi var.

Eğer diploma kararı iptal edilmez veya yürütmesi durdurulmazsa Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliğine sahip olamayacağı için aday olamıyor.

Yolsuzluk soruşturması

İmamoğlu'nun adaylığı önündeki bir diğer engel de Anayasa'nın 76. maddesi. O madde, yolsuzluk iddiasıyla hüküm giyenlerin milletvekili ve cumhurbaşkanı seçilmesini engelliyor.

İmamoğlu bu suçtan hüküm giyse bile mahkeme kararıyla memnu (yasaklanmış) hakları iade edilebilir.

Siyasi yasak kararı

İmamoğlu ile ilgili devam eden başka yargı süreçleri de var.

İmamoğlu "YSK üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla görülen davada, 14 Aralık 2022'de 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve hakkında siyasi yasak hükmü de uygulandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'nde bekleyen dosyada henüz bir karar verilmedi.

İhale davası

Ayrıca, hakkında 2023 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı 2015 yılında düzenlenen bir ihale ile ilgili de dava var.

İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen davanın bir sonraki duruşması 11 Nisan'da görülecek.

7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında söylediği sözler de dava konusu oldu.

"Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanacak olan İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Dava, 11 Nisan'da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

Gözler yargı süreçleri ve İmamoğlu'nun atacağı adımlarda.