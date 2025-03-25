Saraçhane'deki gösterilerde Erdoğan ve ailesine küfür ettiler 43 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de dün akşam gerçekleşen gösteri sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine alçakça hakaret eden göstericiler hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade etti. Yerlikaya, 43 provokatörün gözaltına alındığını açıkladı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteri sırasında polise havai fişek ve yabancı cisim atan gruba müdahale edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen bir grup Saraçhane'de toplandı.

Göstericilerden bazıları, polis ekiplerinin olduğu bölgeye havai fişek ve yabancı cisim fırlattı.

Bunun üzerine ekipler, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Müdahalenin ardından bazı eylemciler, belediye güvenlik görevlilerince bariyerler kaldırılarak İBB binasına alındı.

KÜFÜR İÇERİKLİ SLOGAN ATIP DÖVİZ AÇTILAR

Bu arada gruptakilerden bazıları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye binası önünde konuşma yaptığı sırada ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret ile küfür içerikli sloganlar atıp, dövizler açtı.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum" dedi.

"Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır" diyen Yerlikaya, "Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

43 KİŞİYE GÖZALTI

Yerlikaya, "Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

FAHRETTİN ALTUN: ŞİDDETLE KINIYORUM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "İstanbul’daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri şiddetle kınıyorum. Hiçbir izahati olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır" açıklamasında bulundu.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: CUMHURBAŞKANIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem ailesine edilen küfür, alçakça bir saldırıdır. Bu seviyesizliğin ne fikirle ne özgürlükle ilgisi vardır. Ahlaksızlığa susmak, ona ortak olmaktır. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.