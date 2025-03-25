Bakan Yerlikaya'dan Erdoğan'ın annesine yapılan terbiyesizlik için açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sokak çağrısı yaptığı eylemciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahmetli annesi Tenzile Erdoğan’a hep bir ağızdan defalarca küfür etti.

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İçişleri Başkanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane'deki gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan kişilerle ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

''Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır.''