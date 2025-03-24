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CHP heyetinden, İstanbul Valisi Gül'e ziyaret

CHP heyetinden, İstanbul Valisi Gül'e ziyaret

CHP heyeti, İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşerek protestoların güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için görüş alışverişinde bulundu. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Saraçhane’de kalacaklarını ve olası provokasyonlara karşı polisle tampon bölge oluşturacaklarını söyledi.

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CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yer aldığı heyet, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. Ziyaretin ardından valilik binasının dışında basın mensuplarına açıklama yapan İl Başkanı Çelik, görüşmede, 19 Mart'tan bugüne kadar geçen süreç ve bugünden sonrasıyla ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Görüşmede gelecek günlerdeki buluşmalarda, protesto gösterilerinde olay çıkmaması ve kimsenin yaralanmaması için görüş alışverişinde bulunuldu.

"TOPLANAN GRUPLA POLİS ARASINDA TAMPON BÖLGE OLUŞTURULACAK"

Toplantı çıkışında Özgür Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, Biz Saraçhane'deyiz, Saraçhane'den de ayrılmayacağız. Eğer Taksim'e yürümek isteyen varsa bunlar provokasyon yapmak istiyorlardır." dedi. Çelik, CHP içinde önlem olarak bundan sonra Saraçhane Meydanı'nda toplanan grupla polis arasında tampon bölge oluşturulacağını söyledi.

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