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FIFA'dan Davinson Sanchez'e şok yasak!

FIFA'dan Davinson Sanchez'e şok yasak!

Davinson Sanchez, Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta başına aldığı darbe sonrası oyundan çıkarılmıştı. Kenara alınmasına tepki gösteren Kolombiyalı futbolcuya bir şok da FIFA'dan geldi.

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CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya, deplasmanda Brezilya'ya 2-1 mağlup olmuş karşılaşmada Davinson Sanchez, kafasına aldığı darbe sonrası kısa süreli bilinç kaybı yaşamıştı.

Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo'nun aldığı darbe sonrası oyundan çıkardığı Davinson Sanchez, oynayabilecek durumda olduğunu belirterek karara tepki göstermişti.

Paraguay maçında kadroda olmayacak

Davinson Sanchez'e bir kötü haber de FIFA'dan geldi. 28 yaşındaki futbolcu, 26 Mart'ta Paraguay'ı konuk edecek Kolombiya'nın kadrosunda yer alamayacak.

FIFA 7 günden önce oynamaya izin vermiyor

Marca'da yer alan habere göre, FIFA beyin sarsıntısı ve kafa travmaları gibi durumlarda futbolcuların 7 günden önce sahaya dönüşünü yasaklıyor.

20 Mart Perşembe günü Brezilya maçında kafasına darbe aldığı için oyundan çıkan Davinson Sanchez, bu nedenle 26 Mart'ta Paraguay ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Takım arkadaşlarına destek için kampta

Caracol Radio'dan gazeteci Diego Rueda yaptığı açıklamada, Davinson Sanchez'in şu anda sadece Kolombiya Milli Takımı'nın diğer oyuncularına destek olmak için kampta bulunduğunu ve Paraguay maçında oynamayacağını belirtti.

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