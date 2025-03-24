Arda Güler'den Szoboszlai'ye cevap! '6 gol yetmedi mi?'

Arda Güler, Macaristan forması giyen Dominik Szoboszlai'nin tahrik edici yorumuna sosyal medya hesabından cevap verdi.

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AMilli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 3-1'in rövanşında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek toplamda 6-1'lik skorla A Ligi'ne yükselmeye hak kazandı.

Macaristan-Türkiye maçında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında gergin anlar yaşandı.

"SUS" İŞARETİ YAPMIŞTI

Müsabakanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda Szoboszlai, Arda Güler'e sert bir tepki gösterdi ve fiziksel temasta bulundu.

Arda ise bu harekete karşılık olarak rakibine eliyle "sus" işareti yaparak "Çeneni kapat" dedi.

Macar futbolcu Szoboszlai ise karşılaşmanın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in "sus" işareti yaptığı fotoğrafı paylaşmasına "1088" yorumunu bıraktı. Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 1088 dakika süre almıştı.

ARDA'DAN YENİ SALVO

Arda Güler paylaşımında; “Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?" diye sordu.