BIST 9.299
DOLAR 38,00
EURO 41,09
ALTIN 3.678,64
HABER /  GÜNCEL

S&P: Türkiye’deki siyasi gelişmeler ekonomik güveni zedeleyebilir

S&P: Türkiye’deki siyasi gelişmeler ekonomik güveni zedeleyebilir

S&P, Türkiye’deki son siyasi gelişmelerin ekonomik güven ve döviz kuru istikrarı üzerinde risk yaratabileceğini belirtti.

Abone ol

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’de son günlerde yaşanan siyasi gelişmelerin ülke ekonomisine olan güven ve döviz kurlarının istikrarı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Kuruluşun değerlendirmesi, siyasi belirsizliklerin ekonomik reformlara yönelik ilerlemeyi sekteye uğratma riski taşıdığını ortaya koydu.

Ekonomi yönetiminden yeni tedbir: Piyasa dalgalanmasına karşı stopaj desteği masada

SİYASİ RİSKLER VE EKONOMİK REFORMLAR

S&P, 2023’ün sonlarından itibaren Türkiye’de yetkililerin hane halkının tasarruf alışkanlıklarını değiştirme çabalarında önemli mesafe kaydettiğini vurguladı. Yapılan değerlendirmede, vatandaşların tasarruflarını altın ve dövizden çekerek tekrar Türk lirasına yönlendirilmesinin döviz rezervlerini artırdığı, enflasyonu aşağı çektiği ve ülke ekonomisine dair olumlu bir algı oluşturduğu belirtildi. Ancak, son dönemdeki siyasi dalgalanmaların bu reformların sürdürülebilirliğini tehdit ettiği ifade edildi.

MERKEZ BANKASI MÜDAHALELERİ VE BELİRSİZLİK

S&P’nin açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kısa vadeli acil müdahalelerle döviz piyasasına yönelik adımlar attığı, likidite sağladığı ve vadeli işlemleri artırdığına dikkat çekildi. Ayrıca, TCMB’nin gecelik borçlanma faiz oranını yükselttiği hatırlatılarak, bu adımların piyasa üzerindeki etkisinin dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulandı. Buna rağmen, siyasi belirsizliklerin yarattığı dalgalanmanın, kısa sürede elde edilen kazanımları olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

HANE HALKI VE SERMAYE AKIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

S&P, siyasi istikrarsızlığın hane halkı harcamaları, yabancı sermaye girişleri ve döviz kuru üzerinde ikinci dereceden etkiler yaratabileceğini öne sürdü. Bu durumun, son dönemde enflasyonda ve mevduat dolarizasyonunda yaşanan iyileşmeleri yavaşlatabileceğine veya tersine çevirebileceğine dikkat çekildi. Değerlendirme, belirsizliklerin artmasının ekonomik büyüme üzerindeki baskıları artırabileceğini ve reform odaklı ekonomik politikaların hızla uygulanmasını zorlaştırabileceğini belirtti.

S&P, Türkiye’deki son gelişmelerin ekonomik reformların sürdürülebilirliği açısından ciddi bir sınama olduğunu, bu reformların devamlılığının siyasi istikrara bağlı olduğunu ifade etti. Ekonomik dengeleri korumak ve uzun vadeli büyümeyi sağlamak adına, siyasi belirsizliklerin giderilmesi ve yapısal reformların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

S&P
ÖNCEKİ HABERLER
DMM "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarını yalanladı
DMM "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarını yalanladı
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Kayseri'de kızı tarafından öldürülen anne toprağa verildi
Kayseri'de kızı tarafından öldürülen anne toprağa verildi
Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi yabancı hakem açıklaması
Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi yabancı hakem açıklaması
Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması: Kabul edilemez
Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması: Kabul edilemez
İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 32 Filistinli öldü
İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 32 Filistinli öldü
Yürüyüş yapan kadını kaçırdılar! Korkunç olay
Yürüyüş yapan kadını kaçırdılar! Korkunç olay
Metro Türkiye'de Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı
Metro Türkiye'de Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı
ABD'nin ziyareti kızdırdı Danimarka'dan Grönland'a takviye kuvvet
ABD'nin ziyareti kızdırdı Danimarka'dan Grönland'a takviye kuvvet
5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
"Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması başlatıldı" iddiası! DMM'den açıklama
"Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması başlatıldı" iddiası! DMM'den açıklama
Alman ilaç şirketi Bayer, ABD’de Roundup davasında 2,1 milyar dolar ödemeye mahkum edildi
Alman ilaç şirketi Bayer, ABD’de Roundup davasında 2,1 milyar dolar ödemeye mahkum edildi