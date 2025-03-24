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DMM "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarını yalanladı

DMM "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail propaganda hesaplarında paylaşılan bazı görüntülerle ilgili "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından, İsrail propaganda hesaplarında paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu görüntülerin, Ankara'da bulunan bir üniversite kampüsündeki gösteriler sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. Göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ülkemizin huzur ve istikrarını hedef alan dezenformatif içeriklere itibar etmeyiniz."

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