Vali Gül'den İmamoğlu protestolarında zarar gören Şehzadebaşı Camisi'ne inceleme
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatının Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü belirtti.
Polise taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişilerin tek tek tespit edildiğini belirten Gül, "Haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Vali Gül, hazirede zarar gören mezar taşlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Gül, paylaşımının ardından Saraçhane Parkı çevresindeki izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı.