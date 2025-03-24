Vali Gül'den İmamoğlu protestolarında zarar gören Şehzadebaşı Camisi'ne inceleme

Polise taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişilerin tek tek tespit edildiğini belirten Gül, "Haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.