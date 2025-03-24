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AK Partili seçmene hakaret eden CHP'li il başkanı hakkında suç duyurusu

AK Partili seçmene hakaret eden CHP'li il başkanı hakkında suç duyurusu

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partilerine oy veren vatandaşlara hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

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Ünsal, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, Genç'in geçen gün partisinin önünde yaptığı açıklamada kullandığı ifadelere tepki göstererek, "CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, seviyesizliğin ve hadsizliğin en çirkin örneklerinden birini sergileyerek, AK Parti'ye oy veren milyonlarca vatandaşa 'Cami duvarına pisleyen köpek misali ecelleri gelmiştir' diyerek hakaret etmiştir. Bu sözler, İl Başkanının gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir." dedi.

AK Parti'nin, milletin bağrından çıkmış, Türkiye'yi eser ve hizmet siyasetiyle bugünlere getirmiş bir hareketin adı olduğunu söyleyen Ünsal, Genç'in kullandığı sözlerle yalnızca AK Parti'ye değil, milletin değerlerine, ahlakına ve inancına da dil uzattığını ifade etti.

Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Ünsal, "Bu aşağılık sözlerinizi de yanınıza bırakmayacağız. Hukuk önünde hesabını vereceksiniz, bu milletin vicdanında mahkum olacaksınız. Baran Genç'i derhal ve açık bir şekilde özür dilemeye davet ediyoruz. Hukuk önünde gereken her türlü girişim yapılmış olup, bu seviyesizliğin hesabını sormaktan asla geri durmayacağız." diye konuştu.

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