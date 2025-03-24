Gazze’de can kaybı 50 bin 82’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların bilançosu ağırlaşıyor. Son 24 saatte 57 sivilin daha yaşamını yitirmesiyle, can kaybı 50 bini aştı.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları can almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 57 sivil yaşamını yitirdi. Ayrıca, enkaz altından çıkarılan dört kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Son saldırılarda 134 sivilin de yaralandığı belirtildi. Böylece, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 82’ye, yaralananların sayısı ise 113 bin 408’e yükseldi.

Ateşkesin sona ermesinin ardından özellikle sivillerin yaşadığı alanları hedef aldığı bildirilen İsrail ordusunun operasyonları, uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen yoğun şekilde sürüyor. Gazze’nin birçok noktasında süren bombardımanlar nedeniyle sağlık hizmetleri yetersiz kalırken, insani krizin de her geçen gün derinleştiği bildiriliyor.

Filistinli yetkililer, uluslararası topluma sivillerin korunması için acil müdahale çağrısı yaparken; Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları bölgedeki durumun “felaket boyutuna” ulaştığını vurguluyor.