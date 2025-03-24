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Irak Başkonsolosluğu'na saldırmışlardı! 2 şüpheli kaza yapınca yakalandı

Irak Başkonsolosluğu'na saldırmışlardı! 2 şüpheli kaza yapınca yakalandı

Şişli'de bulunan Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na geçtiğimiz cuma günü saldırı yapıldı. Motosikletle gelen 2 şüpheli uzun namlulu silahlarla konsolosluğa saldırı düzenledi. Saldırıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. 2 şüpheli Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikletle kaza yapınca polise yakalandı. Araştırmalarını derinleştiren polisler bir suç örgütünün hücre evine baskın yaparak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, 21 Mart Cuma günü, Esentepe Mahallesi'ndeki Irak Başkonsolosluğu'na motosikletle gelen 2 şüphelinin uzun namlulu silahla gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikletle kaza yapan Ö.Ç. ve 18 yaşından küçük S.H'nin silahla saldırının zanlıları oldukları tespit edildi. İki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Araştırmalarını derinleştiren polisler, bir suç örgütünün Silivri'de hücre evi olarak belirlediği villayı kullanan F.K. ile 18 yaşından küçük F.Ş. ve H.T'yi dün İzmir'de yakaladı.

Ayrıca, olayla bağlantılı M.C.K, S.Ö, Ü.M.S, K.B. ve K.K'nin yanı sıra 2 zanlıyı silahlı saldırıdan sonra söz konusu villadan kaçırıp, konaklamalarına yardımcı olan Y.A. gözaltına alındı.

Saldırıyı planlayıp azmettirdiği tespit edilen B.E. ise Şişli'de bugün düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde, saldırıda kullanılan uzun namlulu silah ve çalıntı motosikletin yanı sıra suç örgütünün üyelerine ait otomobil ele geçirildi.

Toplam 12 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay: Şişli Esentepe Mahallesi'ndeki başkonsolosluk binasına, 21 Mart'ta motosikletle gelen 2 şüpheli, uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı.

Zanlılar, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçarken olayda yaralanan olmamıştı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

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