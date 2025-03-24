Nedim Şener'den İmamoğlu yazısı: 4 gizli tanığa karşılık 13 açık tanık, 4 şikâyetçi var

Yazar Nedim Şener, savcılık soruşturmasındaki 4 gizli tanığın ifadelerini eleştirenlere tepki göstererek, "Oysa sadece yolsuzluk soruşturmasında 4 gizli tanığa karşılık 13 açık tanık, 4 şikâyetçi var. Havada uçuşan milyarlarca lira paralar var." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili dikkat çeken bir yazı gazeteci Nedim Şener'den geldi.

Herkesin konuştuğu İmamoğlu'nu yolsuzluk ve rüşvete batmakla eleştiren Şener, bugünkü yazısında "ONU bugünlere taşıyan eğitim hayatının başında ilk adımını usulsüzlükle atmış; baba parası, lise diploması ile KKTC’de kayıt yaptırdığı üzerinde “üniversite” yazan, YÖK tarafından tanınmayan özel sermayeli bir tabela şirketine kayıt yaptırıp iki yıl sonra elinde bir not kâğıdı ve el yazısı dilekçe ile 500 ve üzeri tam puan ile girilen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne usulsüzlükle, torpille yatay geçiş yapan Ekrem İmamoğlu’nun geldiği nokta şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

Soruşturmadaki gizli tanık ifadelerinin yalan olduğu iddiasına değinen Şener, dosyadaki açık tanıklara dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"En kötüsü bu yolsuzluk düzenini savunmaya çalışan besleme gazeteciler, sadece 4 gizli tanığın ifadeleri ile iddiaları çürütmeye çalışıyor. İhtiyaç duydukları yalanı söyledikleri için kitle de bunlara inanıyor. Oysa sadece yolsuzluk soruşturmasında 4 gizli tanığa karşılık 13 açık tanık, 4 şikâyetçi var. Havada uçuşan milyarlarca lira paralar var.

Kimlerle ne gibi işler yaptığını bilen birisi olarak açılan soruşturmalar hakkında içeriden bilgi alıyor, bugünlerin geleceğini en iyi o biliyordu. Son numarası ise sadece tek başına aday olduğu CHP’nin cumhurbaşkanlığı adayı için yapılan önseçimdi. CHP’li Sezgin Tanrıkulu da bunun yapılacak olası bir operasyona karşı kampanya olarak planladıklarını söyleyince, temiz umutlarla İmamoğlu’nu destekleyenlerin de nasıl hunharca kullanıldığını bir kez daha gördük."