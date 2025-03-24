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Tarkan: Halkın birliği gurur verici

Tarkan: Halkın birliği gurur verici

Sanatçı Tarkan, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protestoları destekleyerek, haksızlıklara karşı halkın birlik içinde durmasının kendisini gururlandırdığını belirtti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler yükselmeye devam ediyor. Sokaklarda başlayan protesto eylemleri devam ederken sosyal medyada da tepkiler devam ediyor.

Sanatçı Tarkan da X hesabından yaptığı açıklamada protesto eylemlerini övdü. Tarkan'ın ilgili açıklaması şöyle:

"Demokrasinin erdemlerine ve önemine inanan biri olarak, her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi. Yeri geldi kadınların, çocukların güvencesi, geleceği, yer geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız, adil bir hukuk sistemi için yükselttim sesimi.

Uzun süredir yaşatılan her türlü haksızlıklar, hukuksuz yargılanmalar ve hukuki usüle uygun olmayan uygulamalar neticesinde bugün, insanların demokrasiye her zamankinden daha fazla sarıldığını görmek umut verici. İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor.

Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel. Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler."

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