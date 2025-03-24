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Meral Akşener, iftar yemeğine katıldı

Meral Akşener, iftar yemeğine katıldı

İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan ayında düzenlenen iftar davetinde görüntülendi. İstanbul Milletvekili Burak Akburak’ın sosyal medya paylaşımıyla duyurulan buluşma, Akşener’in siyasi arenadaki sessizliğini ilk kez kamuoyu önünde bozması açısından dikkat çekti.

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İYİ Parti’nin önceki Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan ayı kapsamında düzenlenen özel bir iftar davetine katıldı. Akşener’e yakın isimlerden biri olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, katıldığı organizasyona ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Milletvekili Akburak, iftar davetinden kareler eşliğinde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener ile birlikte, kıymetli dostum Ahmet Arslan’ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer yaratan vatansever insanlarla aynı sofrada bulunmaktan büyük memnuniyet duydum. Var olsunlar.”

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