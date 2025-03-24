Acele edin depoları doldurun tabela değişiyor! Benzin ve motorine zam geliyor

Tabela bir kez daha değişiyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,51 TL, motorine ise çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 TL zam bekleniyor.

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Kurdaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyacak.

NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre; benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş artış bekleniyor.

Motorine ise çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 45,23 TL/LT

Motorin: 45,41 TL/LT

LPG: 27,59 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 45,08 TL/LT

Motorin: 45,29 TL/LT

LPG: 26,99 TL/LT