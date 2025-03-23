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TBB Başkanlığı'nı İmamoğlu'nun yerine Zeydan Karalar yapacak

TBB Başkanlığı'nı İmamoğlu'nun yerine Zeydan Karalar yapacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine, Türkiye Belediyeler Birliği'ne (TBB) Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar vekalet edecek. Karalar, göreve geçici olarak atanmasını sosyal medya hesabından duyurdu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği'ne (TBB) vekalet edecek isim belli oldu.

İMAMOĞLU'NUN KOLTUĞUNA ZEYDAN KARALAR OTURACAK

TBB ve İBB Başkanı tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuna, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oturacak.

Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanvekilinin TBB seçimine kadar göreve vekalet etmesi doğal akıştır. Odağımız ve kalbimiz Saraçhane'de" dedi.

İMAMOĞLU GÖREVDEN ALINMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 89 şüpheliden aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 48'i tutuklanırken, 41'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verimişti.

Öte yandan İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

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