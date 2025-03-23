CHP'nin ön seçiminde oy verme süresi uzatıldı

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimde, oy kullanma süresinin saat 19.00'a kadar uzatıldığını açıkladı. Halkın sandıklara yoğun ilgisi nedeniyle bu kararın alındığını belirten Böke, seçimin büyük bir demokrasi şöleni havasında geçtiğini vurguladı.

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CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimde, oy kullanma süresinin saat 19.00'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Böke, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin 81 il ve 973 ilçede devam eden ön seçimdeki oylama sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Milyonlarca vatandaşın, sandıkların başında bir "demokrasi şöleni" gösterdiğini, halkın iradesine çok güçlü bir sahip çıkışı ortaya koyduğunu aktaran Böke, şu ifadeleri kullandı:

"Bu coşkuyla halk bize diyor ki, 'Biz bu sandıklarda bir süre daha bu kararlılığımızı göstermek istiyoruz.' Orijinalde saat 17.00'de kapanacak olan sandıklarımızı, saat 19.00'a kadar açık tutacağız. Ekrem (İmamoğlu) Başkan'a, kendi iradelerine, yol arkadaşlarımıza, hukuka, demokrasiye, çocuktan yaşlıya, kadından gence, büyük bir coşkuyla sahip çıkan halkımıza buradan bir kez daha sesleniyoruz; birlikte güçlüyüz. Bize bugün bunu hatırlattınız ve bu coşkuyla birlikte bugünü tam da Ekrem Başkan'ın söylediği gibi büyük bir demokrasi şölenine çevirdiniz. Sandıklarda saat 19.00'a kadar 81 il, 973 ilçede sandık başında olmaya devam edeceğiz. Bu sandığın bir son olmadığı, bilakis bir büyük başlangıcın günü olduğunu tam da bu kararlılık ve coşkuyla göstermeye devam edeceğiz."