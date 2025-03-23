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Berna Laçin hastaneye kaldırıldı: Hazmedemiyorum demiştim...

Berna Laçin hastaneye kaldırıldı: Hazmedemiyorum demiştim...

CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için oy verme işlemi saat 08.00’de başladı. Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararı sonrası yurttaşlar sandıklara akın ederken, sanatçı Berna Laçin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından durumunun iyi olmadığını belirten Laçin, hastaneden çıktıktan sonra oy kullanacağını söyledi.

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CHP'de tek adayın Ekrem İmamoğlu olduğu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için oy verme işlemi, saat 08.00 itibarıyla başladı. İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararı sonrası yurttaş, sandığa akın etti.

Oy verme işlemleri devam ederken, sanatçı Berna Laçin, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, durumunun iyi olmadığını belirterek, “Arkadaşlar bende durum bu (Hazmedemiyorum demiştim)” ifadelerini kullandı.

Sandık başında bekleyenlerden oy verme saatlerinin uzayıp uzamadığını sormasını isteyen Laçin, hastaneden çıkınca oy vermeye gideceğini belirterek, en yakın sandık yerini sordu.

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