Merkez Bankası'ndan kritik toplantı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. TCMB ev sahipliğinde yapılan toplantıda, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları çerçevesinde tüm araçların etkin ve kararlı şekilde kullanılmaya devam edileceği vurgulandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

TBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

Toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

'HER TÜRLÜ ARAÇ ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILMAYA DEVAM EDECEK'

Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.