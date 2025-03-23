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İstanbul Valiliği: Belediye meclisleri 26 Mart'ta toplanacak

İstanbul Valiliği: Belediye meclisleri 26 Mart'ta toplanacak

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İstanbul Valiliği, her iki başkanın yerine vekil seçilmesi için belediye meclislerinin 26 Mart’ta toplanacağını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın geçici tedbirli olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği de görevden uzaklaştırılan belediye başkanları için açıklama yaptı.

Valilik, her iki başkanın yerine vekil seçilmesi için belediye meclislerinin 26 Mart 2025 Çarşamba günü toplanabileceğini vurguladı.

Valiliğin açıklaması şöyle;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere;

- İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’da,

- ⁠Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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