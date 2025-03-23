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A Milli Takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi

A Milli Takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanşında A Milli Takım, deplasmanda Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek A Ligi’ne yükseldi. Millilere galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti. İlk maçı da 3-1 kazanan Türkiye, toplamda 6-1’lik skorla tur atladı.

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UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında A Milli Takımımız deplasmanda Macaristan'a konuk oldu. Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Millilerimiz 3-0 kazandı.

Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı. 

Bu sonucun ardından ilk maçı 3-1 kazanan A Milli Takımımız toplamda 6-1'lik skorla, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi. Macaristan ise UEFA Uluslar B Ligi'ne düştü.

Macaristan 0 - 3 Türkiye

90'GOOOLLL! Abdülkerim Bardakcı skoru 3-0 yaptı. Sol kanattan yapılan ortada ara direkte bulunan Abdülkerim'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.

88'Sağ kanatta bulunan Orban, sol kanattan koşusunu sürdüren Sobot'a uzun bir pas gönderdi. Sobot pasa yetişemedi ve top auta gitti.

68'Szoboszlai sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Abdülkerim'in yatarak müdahalesiyle top kornere gitti.

57'Ceza sahasının sağında topla buluşan Nego'nun gelişine vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

39'GOOOOLLLL! Arda Güler, skoru 2-0 yapan golü attı.

37'GGOOOOOLLLL! Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım'ı 1-0 öne geçiren golü attı.

35'Sağ çaprazda topla buluşan Arda'nın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

31'Szoboslai ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta topu dışarı gönderdi.

26'Eren sol kanattan içeri ortalamak istedi. Eren'in vuruşunda top savunmada kaldı.

19'Oğuz sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

10'Karşılaşma yaklaşık iki dakikalık iftar arasının ardından yeniden başladı.

5'Macaristan futbolcuları yarı sahamızda pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.

1'İlk düdük geldi ve Macaristan'da maç başladı.

Macaristan - Türkiye ilk 11'ler

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, M. Dardai, Gazdag, Dardai, Varga

Türkiye: Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Oğuz, Kenan, Arda, Kerem

HEDEF A LİGİ

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynayan Türkiye, ilk maçı İstanbul'da 3-1 kazanmasını bildi. Rövanşı Budapeşte'de oynayacak kırmızı-beyazlılar, kritik maçta hata yapmadan A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. 

4 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye A Milli Takımı, Macaristan maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan ile birlikte Mert Günok, Yunus Akgün ve Merih Demiral'ın da sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkarıldıklarını açıkladı.

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