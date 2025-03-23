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İBB'ye kayyum atanacak mı? DMM'den açıklama

İBB'ye kayyum atanacak mı? DMM'den açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik başlatılan "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmalarının ardından Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İBB’ye kayyum atandığı iddialarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, belediyelere kayyum atanmasının söz konusu olmadığını belirtti. İstanbul ve Beylikdüzü belediyelerinde başkan vekilinin 26 Mart’ta seçileceği duyuruldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmalarının yankıları sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB'ye kayyum atandığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

'İLGİLİ BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandı" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığının altı çizilen açıklamada, İstanbul Büyükşehir ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarının tutuklu olmaları nedeniyle geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna bağlı olarak İstanbul Valiliği, 26 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul ve Beylikdüzü belediye meclislerinde Belediye Başkanı vekilinin seçileceğini duyurmuştur. Dolayısıyla, ilgili belediyelere kayyım atanması söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanırken, tutuklama talebiyle sevk edildiği  "terör" soruşturmasında ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İmamoğlu'nun terör örgütüne yardımları ortaya çıktı

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