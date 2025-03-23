Bakan Fidan: İsrail durdurulmadan barış mümkün değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de katıldığı İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'nda İsrail'in Gazze'deki uygulamalarına dair sert açıklamalar yaptı. Fidan, İsrail’in durdurulmadan barışın mümkün olamayacağını belirterek, Gazze’deki yıkımın durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'nda İsrail ile ilgili önemli bir çağrıda bulundu.

'İSRAİL DURDURULMADAN BARIŞ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Bakan Fidan, Gazze'de soykırımın, zorla yerinden etmenin ve apartheidin halen sürdüğünü dile getirerek, 18 Mart’taki İsrail hava saldırılarının İsrail'in daha kapsamlı bir ajandası olduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

İnsani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi ve Suriye ile Lübnan topraklarının hedef alınmasının İsrail'in bu yayılmacı politikada ısrarcı olduğunun göstergeleri olduğunu vurgulayan Fidan, "Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir." dedi.

'İSRAİL ÜZERİNDEKİ BASKININ ARTIRILMASI GEREKMEKTEDİR'

Fidan, "Öncelikli hedefimiz, Gazze’deki yıkımın durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması olmalıdır. İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekmektedir" diye konuştu.

Fidan, acil ve kalıcı ateşkes için Birleşmiş Milletler gibi platformlardan faydalanmaları gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan, tüm İİT ülkelerince desteklenen Mısır'ın Gazze planının yapıcı bir çerçeve sunduğunu ve bu plan temelinde ilerlemeleri gerektiğini kaydetti.