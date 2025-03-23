Milli sporcu Ferhat Arıcan dünya şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı sona erdi. Ferhat Arıcan erkekler paralel bar finalinde altın, Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde bronz madalya kazandı, organizasyonun sonunda Arıcan en iyi erkek cimnastikçi ödülünü aldı.

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Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı sona erdi.

Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'ndaki organizasyona 26 ülkeden 122 sporcu katıldı.

Dünya Kupası'nın Türkiye ayağının dördüncü ve son günü, final mücadelelerine sahne oldu. Milli cimnastikçilerden Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar finalinde altın madalya kazandı. Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde bronz madalya elde etti.

Bengisu Yıldız ise bugün katıldığı kadınlar denge aleti final mücadelesini 6. tamamladı.

Organizasyonda milli takım kaptanı Ferhat Arıcan'a "en iyi erkek cimnastikçi", Özbekistan'dan Oksana Çusovitina'ya ise "en iyi kadın cimnastikçi" ödülleri verildi.

Madalya töreniyle sona eren organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler

Atlama masası:

1- Artur Davtyan (Ermenistan)

2- Yahor Sharamkou (Bağımsız)

3- Sebastian Sponevik (Norveç)

Paralel bar:

1- Ferhat Arıcan

2- Rasuljon Abdurakhimov (Özbekistan)

3- Tanaka Yusuke (Japonya)

Barfiks:

1- Tin Srbic (Hırvatistan)

2- Liao Jialei (Çin)

3- Tanaka Yusuke (Japonya)

Yer aleti:

1- Taylor Burkhart (ABD)

2- Anze Hribar (Slovenya)

3- Tanida Masaharu (Japonya)

Kulplu beygir:

1- Nariman Kurbanov (Kazakistan)

2- Zeinolla Idrissov (Kazakistan)

3- Ahmad Abu Al Soud (Ürdün)

Halka aleti:

1- Lan Xingyu (Çin)

2- Nikita Simonov (Azerbaycan)

3- Mehmet Ayberk Koşak

Kadınlar

Denge aleti:

1- Claire Pease (ABD)

2- Okamura Mana (Japonya)

3- Tian Zhuofan (Çin)

Yer aleti:

1- Sugihara Aiko (Japonya)

2- Claire Pease (ABD)

3- Michelle Pineda (Meksika)

Atlama masası:

1- Jayla Hang (ABD)

2- Claire Pease (ABD)

3- Pranati Nayak (Hindistan)

Asimetrik paralel:

1- Yang Fanyuwei (Çin)

2- Claire Pease (ABD)

3- Tian Zhuofan (Çin)