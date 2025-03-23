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SPK'dan 3 kritik karar! Alınan tedbirler açıklandı

SPK'dan 3 kritik karar! Alınan tedbirler açıklandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'daki dalgalanmalar nedeniyle 25 Mart seans sonuna kadar açığa satış işlemlerini yasakladı ve halka açık şirketlerin pay geri alımlarını kolaylaştırdı. SPK, yatırımcı haklarını korumak ve piyasa istikrarını sağlamak için ek tedbirler alınacağını duyurdu.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına karar verdi. Karar, 25 Mart seans sonuna kadar geçerli olacak. 

SPK'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirler alınmıştır.

Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir.

Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur.

Bu sebeple, 24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar,

Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına,

Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir.

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