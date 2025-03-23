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CHP'nin ön seçiminde İmamoğlu'na 15 milyon oy

CHP'nin ön seçiminde İmamoğlu'na 15 milyon oy

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde, 1 milyon 653 bin CHP üyesi ve 13 milyon 211 bin vatandaş oy kullandı. Ekrem İmamoğlu, toplam 14 milyon 850 bin oy alarak tek aday oldu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 28 Ocak’ta açıkladığı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci bugün kurulan sandıkların kapanmasıyla nihayete erdi.

Üyelik kampanyasının devam ettiği 28 Şubat'a kadar adalık başvuruları yapılırken 20 milletvekilinin oyunu alan isimler CHP'nin 'ön seçim'deki Cumhurbaşkanı adayı oldu. Çok sayıda milletvekilinin oyunu alan Ekrem İmamoğlu, tek aday olarak 23 Mart'taki seçimlere katılma hakkı kazandı.

Soruşturma, gözaltı ve tutuklamaların gölgesinde sandığa giden CHP üyeleri ve vatandaşlar; bugün oy kullandı. Saat 19.00'da sona eren seçimin ardından sonuçları CHP lideri Özgür Özel açıkladı.

Saraçhane'deki mitingde vatandaşlara seslenen Özel, 'ön seçim'de CHP'li kaç üyenin oy kullandığını; dayanışma sandıklarına giden kaç vatandaş olduğunu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "şu ana kadar" kaç oy aldığını aktardı.

VATANDAŞ SANDIKLARA KOŞTU

Özgür Özel, CHP'ye üye 1 milyon 753 bin kişiden 1 milyon 653 bin kişinin oy kullandığını açıkladı. Özel kurulan 'dayanışma sandıkları'nda da oy kullanan kişi sayısının da 13 milyon 211 bin olduğunu söyledi.

Özel, Ekrem İmamoğlu'na verilen toplam oy oranını "şu ana kadar" 14 milyon 850 bin olduğunu açıkladı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Özel'in sonuçları açıklamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden ilk mesajını paylaştı.

İmamoğlu mesajını "Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek duyurdu.

 Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları yazdı: 

"Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti.

15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu.

Erdoğan’a “artık yeter” dedi. 

Bu gece Saraçhane’de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum.

O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak."

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