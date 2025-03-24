CHP lideri Özel açıkladı! İşte Ekrem İmamoğlu için kullanılan oy sayısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla yapılan ön seçimdeki oy sayısını açıkladı. Özel "Üyelerimizden ve dayanışma sandığından sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy, 14 milyon 850 binin üzerindedir." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Siyasi hayatında ilk kez 2 gece aynı yerde "hiç uyumadan konuşma yapmak" gibi bir deneyim yaşadığını vurgulayan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun arkasında olduklarını belirtti.

"İmamoğlu'nun aldığı oy 14 milyon 850 binin üzerindedir"

Partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla yapılan ön seçimde 1 milyon 753 bin üyeden, 1 milyon 653 bininin sandık başına gittiğini aktaran Özel, şunları söyledi:

"Manzarayı gördünüz. Oy vermeye pusula yetmedi, içine koymaya zarf yetmedi, oy kullanmaya saat yetmedi. Saatleri uzattık, pusulaları bastık, yetmedi. An itibarıyla daha 2 bin 621 sandık, ben buraya çıkarken sayılmamış, sisteme işlenmemişken, dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 211 bindir. Her birisi teker teker tutanak altında, sisteme işlenmiş halde. Daha 2 bin 600'ün üzerinde sandık henüz işlenmemişken, üyelerimizden ve dayanışma sandığından sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy, 14 milyon 850 binin üzerindedir."

Ülkenin risk primi olduğuna dikkati çeken Özel, "Belediye borç alsa, o risk primine göre faiz çıkıyor. İş adamı kredi alsa, ona göre ödüyor. Devlet ona göre ödüyor ama yük hepimizin sırtına biniyor. Bu CDS risk primi Ekrem Başkan evden alınırken 255'ti, Silivri'ye konuldu yarın 328'den başlayacak. Allah bilir nerelere fırlayacak." dedi.

"Ekrem Başkanı almadan..."

Sonraki günlerde de 20.30'da bütün Türkiye'de ve İstanbul'da ilan edilecek meydanlarda olmaya devam edeceklerine işaret eden Özel, "Ekrem Başkanı almadan, cumhurbaşkanı adayımızı almadan, onu geri almadan durmayacağız. Onu cumhurbaşkanı yapmadan, onu Türkiye'nin özgürlüklerinin, demokrasisinin, kardeşliğinin teminatı yapmadan durmayacağız." ifadelerini kullandı.