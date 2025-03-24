Bayram tatili 9 gün mü olacak? Kabine sonrası Erdoğan açıklayabilir

Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Mart aynının sonuna doğru yaklaşırken, milyonlar bu sorulara yanıt arıyor. Kulislerde geçen yıl olduğu gibi bu sene de bayram tatilinin 9 gün olacağı konuşulurken, tüm gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.

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Ramazan Bayramına sayılı günler kala herkes "Bayram tatili kaç gün olacak? 9 gün mü olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Milyonlar kaç gün tatil olacağını merak ederken, gözler bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Geçtiğimiz yıl bayram tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından bu yıl da beklentiler o yönde. Kritik toplantıda tatil kararının masada olacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak...

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR

Kabine iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

İBB OPERAYONU DA MASADA

Kabinede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye konusunda İmralı çağrısı sonrası, terör örgütlerinin kendilerini feshetmesi ve silah bırakması bekleniyordu. Ancak örgüt sadece ateşkese ilişkin açıklama yapmıştı.

Terör örgütünün silah bırakma süreci, kendisini lağvedeceği kongre ilanı ve olası yasal düzenlemeler kabine toplantısında ele alınacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramına ilişkin tatil süresinin de Kabine Toplantısı ile belirlenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bayram tatili 9 güne uzatılmıştı. Bu yıl ise bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.

DIŞ POLİTİKA

Bakanların yeni devlet başkanı Şara ile Suriye'deki görüşmesi, yeni geçici anayasa, PKK/YPG'nin son durumu ve ABD'den gelen Suriye mesajları kabinede ele alınacak.

İsrail'in ateşkesi bozarak yeniden Gazze'ye saldırılara başlamasıyla derinleşen insani kriz de masaya yatırılacak.