Mansur Yavaş'ın sözleri DEM Parti'yi kızdırdı! ''Pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

Şırnak'ta Nevruz kutlamalarında dağıtılan 'pamuk şeker' CHP ve DEM Parti'yi karşı karşıya getirdi. Mansur Yavaş'ın sert konuşmasına DEM Partililer tepki gösterdi. İki parti arasında gerilime neden olan olayın gerçek yüzü ise ortaya çıktı.

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenmiş konuşmasında Şırnak'taki Nevruz kutlamalarına değinerek "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz." demişti.

Yavaş'ın bu konuşması Van Barosu tarafından şikayet edilirken DEM Partililerden peş peşe tepki geldi. Pervin Buldan sosyal medya hesabından ABB Başkanının ilgili videosunu paylaşıp 'Faşo' yazarken Sırrı Sakık ise "Paçavra" deyip hakaret etti.

Özel: Helallik istiyoruz

Yavaş'ın DEM Partilileri kızdıran açıklamalarının ardından aynı meydanda bir gün sonra konuşan CHP lideri Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bu nevruz haftasında barışın, kardeşliğin, yeni yılın umudunda bugün de İstanbul'da nevruz kutlandı. Bugün nevruzun kutlandığı alandan ufak tefek sitemler, kalp kırıklıkları duydum. Buradan oraya doğru şunu söylemem lazım. Bu kürsüde, bu meydanda beş gündür çok konuştuk. Çok söz hatasız olmaz. Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği bir söz söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum. Buradan Edirne'de yatan ve ilk oraya konduğunda partisinin Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş'ı da selamlıyorum"

Olayın aslı ortaya çıktı

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan, X hesabından, "Pamuk şeker" meselesi nedir?" başlıklı bir paylaşım yaparak olayın aslını anlattı.

Bozarslan, "Mansur Yavaş'ın içine dert olan pamuk şekeri olayını anlatayım. Öncelikle olay emniyetin organizasyonu değil, tamamen spontane gelişen bir durum. Şöyle oluyor; Cizre'de Nevruz kutlamasında görevli bir polis memuru engelli olan pamuk şekeri satıcını görüyor.

Polis memuru, engelli kardeşimizin daha fazla yorulmaması için pamuk şekerlerin hepsini satın alıyor ve oradaki çocuklara dağıtıyor. Engelli pamuk şekeri satıcısı mutlu. Pamuk şekerini alan çocuklar mutlu. Polis memuru mutlu? Tek mutsuz olanMansur Yavaş. Niye? İstiyorlar ki, 90'lardaki gibi kar maskeli karanlık tipler Cizre sokaklarını çocuklarımız için cehenneme çevirsin." dedi.