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ABD'den İran'ın nükleer programı hakkında yeni açıklama

ABD'den İran'ın nükleer programı hakkında yeni açıklama

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Washington yönetiminin, İran'ın nükleer programını "tamamen sona erdirmesini" talep ettiğini söyledi.

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CBS News'un "Face the Nation" programına konuk olan Waltz, İran'ın nükleer programı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Waltz, "İran, tüm dünyanın görebileceği şekilde programından vazgeçmek zorunda" diyerek, aksi durumda sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

ABD'nin, İran'ın nükleer programının "tamamen sona erdirilmesini" istediğini dile getiren Waltz, "Eğer (İran'ın) nükleer silahları olsaydı tüm Orta Doğu silahlanma yarışı içine girerdi." ifadesini kullandı.

Mike Waltz, tüm seçeneklerin masada olduğunu aktararak, İran ile ABD arasında diplomasi için hala fırsatların olduğunu belirtti.

Trump'ın İran'a mektubu

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business Network'e verdiği demeçte, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini ve İran ile nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini vurgulamıştı.

Trump, "Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut." ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Trump'ın İran'ı tehdit ederek müzakere çağrısında bulunması sonrasında, ülkesinin konuyu ABD ile baskı altında müzakere etmeyeceğini tekrarlamıştı.

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