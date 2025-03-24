İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması gazete manşetlerinde! Hangi gazete nasıl gördü?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gazeteler, İmamoğlu'nun tutuklanma kararını manşetlerine taşıdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 89 şüpheliden 48'i tutuklandı.
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Hakimlik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, 41 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı. İşte gazete manşetleri...
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