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K vitamini eksikliği bebekleri ölümle tehdit ediyor

K vitamini eksikliği bebekleri ölümle tehdit ediyor

Son yıllarda ailelerin aşı karşıtlığı, yenidoğan bebeklerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle doğumdan hemen sonra yapılması gereken K vitamini bebekler için hayati önem taşıyor. Bebeklerdeki K vitamini eksikliğine dair Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, aileleri uyardı.

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Doğumdan hemen sonra yapılması gereken K vitamini uygulaması, bebekler için hayati önem taşıyor. Son günlerde bu eksikliğe bağlı ölümler, bebeklerdeki K vitamini aşısını bir kez daha gündeme getirdi. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, “K vitamini pıhtılaşma üzerine çok etkin bir vitamindir. K vitamini eksikliği hafif kanamaya ve iç organlarda kanamaya neden olabilir. En tehlikelisi beyin içi kanamalarına kadar giden tabloya neden olabilmesidir” dedi.

K VİTAMİNİ VE PIHTILAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

K vitamininin yenidoğan bebeklerde pıhtılaşma için gerekli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Çağ, “K vitamini, yağda eriyen vitaminler arasında yer alır ve pıhtılaşma üzerine çok etkilidir. Özellikle bazı pıhtılaşma faktörlerinin aktif hale gelmesi için çok önemli bir rolü vardır. Yenidoğan bebeklerde K vitamini eksikliğinin temel sebepleri arasında anneden yeterli miktarda K vitamini geçmemesi, bağırsak florasının henüz tam olarak oluşmaması ve anne sütünde yetersiz olması yer alır” dedi.

BEBEKLERDE K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VE CİDDİ SONUÇLARI

Anne sütünde yeterli miktarda K vitamininin olmadığını ifade Doç. Dr. Çağ, “Anne sütündeki eksikliğe bağlı olarak her doğan bebeğe mutlaka K vitamini aşısı ve ilave olarak D vitamini takviyesi yapılmalıdır. K vitamini eksikliğinde kanamalar meydana gelebilir. Bu kanamalar, basit kanamalar da olabilir, iç kanamalara da yol açabilir. Ya da sünnet bölgesindeki kanamalar olarak kendini gösterebilir. Bunun en tehlikelisi ise beyin içi kanamalardır” diye konuştu.

K VİTAMİNİ YAPILMASININ ÖNEMİ

Doç. Dr. Yakup Çağ konuşmasına şöyle devam etti: “K vitamini eksikliği, beyin içi kanamalara yol açabilir ve uzun vadede sakatlıklara neden olabilir. Bu kanamalar, bazen maalesef ölüme kadar gidebilir. Bu nedenle, K vitamini her yenidoğan bebeğe yapılmalıdır. İster prematüre olsun, ister normal zamanında dünyaya gelsin, her bebek için K vitamini aşısı elzemdir. Eğer yapılmazsa, bu bebeklerde kanama riski oldukça yüksektir ve bu risk en az 6 ay devam edebilir” şeklinde konuştu.

 

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