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İstanbul'da izinsiz gösteri yapan 71 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da izinsiz gösteri yapan 71 şüpheli gözaltına alındı

 İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle 71 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde 99 şüphelinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçuna karıştığı belirlendi.

71 gözaltı, 28 kişi aranıyor

Ekiplerce, şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 71 zanlı gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilere yönelik adli işlemler başlatılırken, 28 zanlıyı arama çalışması sürüyor.

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