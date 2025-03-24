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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplandı. Kabine gündeminde İBB'deki soruşturma süreci, 'Terörsüz Türkiye' ve dış politika olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.15'de başladı.

Kabinede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, terör soruşturmasından ise İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

"Terörsüz Türkiye"

Gündemdeki diğer konu hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak olarak tanımladığı süreç olacak.

İmralı'dan gelen çağrıya terör örgütü PKK'nın ateşkesle karşılık vermesine rağmen silah bırakma çağrısı henüz gelmedi. 

Terör örgütünün silah bırakma süreci, kendisini lağvedeceği kongre ilanı ve olası yasal düzenlemeler kabine toplantısında ele alınacak.

Dış politika

Bakanların yeni devlet başkanı Şara ile Suriye'deki görüşmesi, yeni geçici anayasa, PKK/YPG'nin son durumu ve ABD'den gelen Suriye mesajları kabinede ele alınacak. 

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in ateşkesi bozarak yeniden Gazze'ye saldırılara başlamasıyla derinleşen insani kriz de masaya yatırılacak. 

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