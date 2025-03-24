BIST 9.172
DOLAR 38,00
EURO 41,20
ALTIN 3.694,81
HABER /  POLİTİKA

CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı

CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yaptı.

Abone ol

Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Nisan 2025 Pazar saat 10.00'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılmak üzere 21. Olağanüstü Kurultay çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Dilekçede, söz konusu olağanüstü kurultay çağrısının, 38. Olağan Kurultay sonucunda oluşan mevcut genel merkez yönetimi tarafından yapıldığı, bu çağrının usul ve esas hatalarıyla malul olduğu, o nedenle kurultayın sonuçları ve parti organlarının hukuken yok hükmünde bulunduğu savunuldu.

Olağan kurultayın iptaline ilişkin olarak Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer delegelerin açmış oldukları kurultay iptal davaları ile yargı sürecinin devam ettiği aktarılan dilekçede, 38. Olağan Kurultay sürecinde gerçekleştirilen bazı işlemler ve uygulamalara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ceza soruşturmasının da devam ettiği kaydedildi.

Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Bu soruşturma, kurultayın sadece hukuki değil, aynı zamanda ceza hukuku bakımından da sakatlandığını göstermektedir. Tüm bu nedenlerle mevcut Genel Merkez yönetimi yetkisizdir ve yaptığı kurultay çağrısı mutlak butlanla sakattır. Bu çağrı, parti tüzüğüne, siyasi partiler mevzuatına ve hukukun genel ilkelerine aykırı olup tam kanunsuzdur ve yok hükmündedir. Bu itibarla 6 Nisan 2025 tarihinde yapılması planlanan 21. Olağanüstü Kurultay’ın yok hükmünde sayılması halinde yetkisiz organlarca geçersiz bir karar doğrultusunda kanunsuz olarak yapılmaya çalışıldığı dikkate alınarak, kurultayın iptaline ve seçim sürecine ilişkin işlemlerin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada hangi konular var?
Adıyaman'da inşaatta çöken iskeleden düşen 2 işçi ağır yaralandı
Adıyaman'da inşaatta çöken iskeleden düşen 2 işçi ağır yaralandı
Bodrum’daki vahşette taciz iddiası
Bodrum’daki vahşette taciz iddiası
Cizre'de pamuk şekeri satan engelli genci sevindiren polislere Bakan Yerlikaya'dan tebrik
Cizre'de pamuk şekeri satan engelli genci sevindiren polislere Bakan Yerlikaya'dan tebrik
ABB'den "kültür ve sanat etkinlikleri" hakkındaki incelemeye ilişkin açıklama
ABB'den "kültür ve sanat etkinlikleri" hakkındaki incelemeye ilişkin açıklama
Gazze’de can kaybı 50 bin 82’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 50 bin 82’ye yükseldi
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye: İddialara cevap verin
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye: İddialara cevap verin
Bakan Yerlikaya açıkladı! İmamoğlu protestolarında 123 polis yaralandı, 1133 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı! İmamoğlu protestolarında 123 polis yaralandı, 1133 kişi gözaltına alındı
TFF resmen duyurdu! Süper Lig maçları ertelenecek mi?
TFF resmen duyurdu! Süper Lig maçları ertelenecek mi?
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Bayramda çalışacaklar dikkat! Asgari ücretliye ek ödeme müjdesi
Bayramda çalışacaklar dikkat! Asgari ücretliye ek ödeme müjdesi
İki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
İki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var