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Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a sert tepki: Utanmadan dillerine doluyorlar

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a sert tepki: Utanmadan dillerine doluyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sözlerine çok sert tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Pamuk şekeri' çıkışına tepki gösterdi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Çanakkale ruhu bizi birbirimize bağlayan yüksek bir şuurdur. Baharın müjdecisi olan Nevruz'u da büyük coşkuyla kutladık. Birkaç menfi foto dışında milletimizi üzen nahoş olaylar yaşanmadı. Genel itibariyle geçmiş yıllara kıyasla daha huzurlu Nevruz geçirdik. Nevruz'un resmi bayram olarak kutlanmasını arzu ediyoruz. Nevruz etkinliklerinden yansıyan bazı görüntüleri biz de tasvip etmiyoruz ama bu seneki olayların gerilimsiz gerçekleşmesini milletimizin birliği adına anlamlı buluyoruz.

UTANMADAN HAMASET YAPIYORLAR

Bir polisimizin ücretini kendi cebinden ödeyerek engelli vatandaşımızdan satın aldığı pamuk şekerini çocuğa vermesi ana muhalef tarfından konu yapılıyor. Taşla, topayla, molotofla polisimize saldıranlara kucak açanlar, polisimizin çocuğa pamuk şekeri ikram etmesini dillerine dolayorlar. Utanmadan pamuk şekeri üzerinden hamaset yapıyorlar. Polise taş, molotof, asit atılmasıyla, baltayla saldırılmasıyla bir sorunları yok. Esnafın dükkanının, camının, çerçevesinin indirilmesiyle bir dertleri yok. Tarihi camilerimizin avlusunun afedersiniz meyhaneye çevrilmesiyle hiçbir problemleri yok.

KÜRT KARDEŞLERİMİZCE NOT EDİLİYOR

Ama Nevruz bayramında polisimizin çocuklarımaza pamuk şekeri dağıtması bunları rahatsız ediyor. Bu tutarsızlığın, büyük çelişkisinin milletimiz ve özellikle Kürt kardeşlerimizce not edildiği kanaatindeyim. Bu faşizan dil millet karşısında zaman kaybetmiştir, bundan sonra da kaybetmeye mahkumdur. Terörsüz Türkiye hedefine yaklaştıkça bu tür hezeyanlara anlaşılan daha çok şahit olacağız. Biz milletimizin kırk yıldır kanını, kaynaklarını emen terör müsibetinden kurtarmakta kararlıyız.

YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada  "Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" demişti.

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