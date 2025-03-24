Liste güncellendi: İşte taklit veya tağşiş yapılan gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığınca yayınlanan taklit- tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine 27 yeni ürün daha eklendi.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Yayınlanan listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 27 yeni ürün daha eklendi. Listede, tereyağından siyah çaya, kırmızı etten beyaz peynire birçok ürün yer aldı.

Tek tırnaklı eti tespit edildi

Listeye göre, denetlemeler sonucunda Adana'nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir kasabın kırmızı etlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Bunun yanı sıra zeytinyağı üretimi yapan 3 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde üretim yapan bir firmanın siyah çaya gıda boyası karıştırdığı ortaya çıktı.