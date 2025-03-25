Millî Gazete’de Mustafa Kurdaş GYY görevinden sessiz sedasız alındı

Milli Görüş hareketinin yayın organı Millî Gazete’de uzunca bir süredir beklenen bir gelişme yaşandı. Şubat 2011 yılında Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna atanan Mustafa Kurdaş yaklaşık 1 ay önce sessiz sedasız görevinden alındı.

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15 yıldır Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Mustafa Kurdaş görevinden alındı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın görevden alma kararını Mustafa Kurdaş’a bizzat bildirdiği öğrenildi. Karara gerekçe olarak Millî Gazete’de yaşanan birçok kriz gösterildi.

ODASINI BOŞALTMADI, MAKAM ARACINI TESLİM ETMEDİ

Edinilen bilgilere göre, Millî Gazete künyesi ve basın ilan kadrosundan düşürülen Mustafa Kurdaş gazetedeki makam odasını henüz boşaltmazken uzun bir süredir kendisine tahsis edilen makam aracını da gazeteye teslim etmedi.

MAAŞ ALMAYA DEVAM ETMESİ HUZURSUZLUKLAR ÇIKARDI

Daha önce Millî Gazete’de işçilerin maaşlarının zamanında ödenmediği haberleri çıkarken katıldığı hemen hemen her televizyon programında liyakat ve adaletten bahseden Mustafa Kurdaş’ın gazeteyle herhangi bir bağının kalmaması, görev yapmadan maaşını almaya devam etmesi kurum içinde yeni huzursuzluklar çıkardığı öğrenildi.

YERİNE BİR İSİM ATANMADI

Mustafa Kurdaş’ın yerine henüz bir isim atanmazken Millî Gazete editörü Burak Kıllıoğlu’nun sahibi olduğu “Spot Malumat” isimli X hesabından yapılan paylaşımda, “Saadet Partisi’nin yayın organı Millî Gazete’de dikkat çeken bir karar alındı ve Genel Yayın Yönetmenliği kadrosu kaldırıldı, görev ve sorumlulukları da Yazı İşleri Müdürüne devredildi. Böylece gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş’ın görevi de sona ermiş oldu.” ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.

GYY ÜNVANINI HALEN KULLANIYOR

Öte yandan Mustafa Kurdaş’ın sosyal medya hesaplarından halen “Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni” ünvanını kullandığı görüldü.

Mustafa Kurdaş, dönemin Saadet Partisi Eski Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı (YİK) Temel Karamollaoğlu ve mevcut Genel Başkan Mahmut Arıkan tarafından Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğine de alınmamıştı.