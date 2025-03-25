İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: "Hakaretlere müsamaha yok" 43 gözaltı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerle ilgili 43 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, güvenlik güçlerinin soruşturmayı sürdürdüğünü belirterek, sorumlulara karşı müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlerle ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını, 43 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır."

Yerlikaya, ayrıca "Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." bilgisini de paylaştı.