Ankara'da izinsiz gösteriye müdahale eden 2 polis yaralandı

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 2 polis memuru yaralandı, barikat kurmaya çalışan ve güvenlik güçlerine saldıran göstericilerden 44 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup, Çankaya Belediyesi önünde toplandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gösteriler için toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı.

İnce'nin alandan ayrılmasının ardından bazı göstericiler, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan polis barikatını aşmaya çalıştı, polise mukavemette bulundu.

Polis ekipleri, farklı zamanlarda megafonla gruba seslenerek dağılmaları için uyarılarda bulundu. Eylemcilere megafonla seslenen polis yetkilileri, protestocular arasında "provokatörlerin" olduğunu, polise taş ve şişe atıldığını ifade etti.