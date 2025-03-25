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'Bu benim son dönemim' Mansur Yavaş verdiği kararı duyurdu

'Bu benim son dönemim' Mansur Yavaş verdiği kararı duyurdu

Ankara'da düzenlenen bir iftar programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş önemli bir açıklamada bulundu.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara’da ve Polatlı’mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz" dedi.
Ankara'da düzenlenen bir iftar programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş önemli bir açıklamada bulundu.

Görevi bırakmayı düşünüyoruz

Bu dönemin son dönemi olduğunu söyleyen Yavaş, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara’da ve Polatlı’mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Buraya vedalaşmaya, helalleşmeye geleceğiz yine inşallah" diye konuştu.

Soruşturmayla alakalı sorular

İftar programından sonra Yavaş’a konserler ile ilgili açılan soruşturmayla alakalı bir soru yöneltildi ancak Mansur Yavaş bu soruya cevap vermedi.

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