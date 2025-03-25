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HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum

Özgür Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleşen protesto gösterilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere sert tepki gösterdi. Özel, "Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum" dedi.

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İstanbul Saraçhane'deki protesto gösterilerilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere peş peşe sert tepkiler geldi. Bakanların tepkileri sonrası bir tepki de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir.

Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum.

Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın.

Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!"

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