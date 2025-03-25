CHP Özgür Özel'i aday gösterir Mansur Yavaş 'hain' ilan edilir

Yazar Talat Atilla, diploması iptal edilen ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu sonrası CHP'deki son gelişmeleri değerlendirdi. CHP'nin Özgür Özel'i aday göstereceğini savunan Atilla, "Tüm anketlerin bir numarası olan Yavaş kendi yolunu çizerse, tereddüt etmeden Yavaş'ı "hain" ilan ederler." yorumunda bulundu.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı göstermeyi planladığı Ekrem İmamoğlu için şu an kapılar kapalı durumda.

Diploması iptal edilen İmamoğlu sonrası gözler CHP lideri Özgür Özel'in "adaylık için 2 forvetimiz var" dediği ABB Başkanı Mansur Yavaş için şaşırtıcı bir yorum yazar Talat Atilla'dan geldi.

Atilla, İBB soruşturmasının yansımalarını değerlendirdiği yazısında operasyonun uzun vadede CHP'ye yarayacağını savundu.

CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayının Özel olacağını iddia eden yazar, şu ifadelere yer verdi:

"Erken bir not daha düşeyim. Aslında uzun süre önce yine bu köşede yazmıştım ama bir kez daha tekrarlayalım.

CHP, Mansur Yavaş'ı değil Özgür Özel'i aday yapar. Tüm anketlerin bir numarası olan Yavaş kendi yolunu çizerse, tereddüt etmeden Yavaş'ı "hain" ilan ederler. Evet bu haksızlık ama siyasetin matematiği yok!

Sözün özü; CHP masum bir parti olduğu için değil. Sürekli yerli/yersiz dayak yediği için sinesini daha önce CHP'ye açmamış bir seçmen profili oluşturuyor. Yediği yumrukların en az yarısını içeriden yemesine, kaşı gözü şişmesine rağmen ilginç bir şekilde yıkılmıyor.

Bu direnişi sadece toplumsal tutuculuk olarak okumak yanlış olabilir. CHP tehdit unsuru görüldükçe ömrü uzayan bir canlı türü sanki."