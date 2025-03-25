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7 haftadır yok! MHP lideri Bahçeli grup toplantısı yapacak mı?

7 haftadır yok! MHP lideri Bahçeli grup toplantısı yapacak mı?

Geçirdiği kalp operasyonu sonrası dinlenme sürecinde olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu hafta grup toplantısı yapıp yapmayacağı merak ediliyor. 7 haftadır yapılmayan grup toplantısı için partiden de henüz bir açıklama yapılmadı. Anadolu Ajansı gündeminde ise MHP'nin toplantısı görünmüyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayının başında geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatından bu yana kameralara görüntü vermedi. Partisinden Bahçeli’nin başarılı bir operasyon geçirdiği açıklanmış kurmayları ise sağlık durumuna ilişkin iyi olduğu yönünde ifadelerde bulunmuştu.

7 haftadır yok

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Devlet Bahçeli'nin ameliyattan önceki son görüntüsünün üzerinden yaklaşık 7 haftalık süre geçti. Sosyal medya paylaşımları ve siyasilerle telefon trafiği süren Bahçeli'nin ses, resim ve görüntü vermemesi dikkat çekiyor.

Bahçeli grup toplantısında olacak mı?

4,11,18 ve 25 Şubat ile 4, 11 ve 18 Mart tarihlerinde grup toplantısı yapılmadı. Bahçeli'nin bugün yapılması gereken grup toplantısında yer alıp almayacağı merak edilirken, partisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

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