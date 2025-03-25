Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifadeye çağrıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldı.

İnternete düşen ses kaydı ortalığı karıştırdı

Sosyal medyada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile bazı CHP'li belediye meclis üyeleri arasında CHP İstanbul İl Kongresi'nde delege pazarlığı konusunda geçtiği iddia edilen bir konuşmanın ses kaydı paylaşılmıştı.

Güney: İfadeler onurumu rencide edebilecek niteliktedir

İnan Güney ses kaydı iddiasına ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada, "İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verilmişti; "Son günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden şahsıma ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı dolaşıma sokulmuştur. Beyoğlu'muzun çözüm bekleyen pek çok sorunu ve komşularımızın yakıcı sıkıntıları varken, böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum. 10 yıllardır siyasetin içinde yer almış, senelerce ilçe başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış biri olarak, siyaseti hangi ilkeler ve yöntemler ile yaptığım dost- düşman herkesin malumudur.

"Kayıtta bana ait bir ses bulunmuyor"

İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir. Gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum."