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Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri kınıyorum

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri kınıyorum

Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yapılan hakaretlere bir tepki de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, "Tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum" dedi.

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İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım" ifadelerini kullanan İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım. Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz.

Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez.

Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum.

Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum.

Her konuda re’sen, jet hızında soruşturma açanlar söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor.

Biz iktidara gelince sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak, kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak.

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